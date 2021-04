Americana inicia vacinação contra gripe

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana iniciou nesta segunda-feira (12) a campanha de vacinação contra a gripe. A vacina estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, das 8h30 às 16h e não haverá necessidade de agendamento, portanto, o atendimento será por demanda espontânea. É obrigatório que o vacinado apresente cartão de vacina e comprovante de endereço.

Os grupos contemplados nessa primeira fase são crianças com idade de seis meses até seis anos, gestantes, independente do período gestacional, puérperas (até 45 dias de pós-parto) e profissionais de saúde. Tanto as gestantes como as puérperas deverão levar o cartão de pré-natal como comprovante, já os profissionais de saúde devem apresentar um holerite ou carteira de trabalho, comprovando que está em atividade no município.

Para evitar aglomerações, a equipe de cada unidade fará a organização da fila, caso seja necessária, obedecendo ao distanciamento mínimo entre um indivíduo e outro, sendo que a aplicação será dentro da sala de vacina, enquanto que o imunizante contra a Covid-19 está sendo aplicado em outro espaço das unidades.

O município recebeu 28% da grade de vacina contra a gripe que contempla a primeira fase, sendo que haverá a reposição gradativa do imunizante, conforme a evolução da campanha.

Nessa primeira etapa, o município terá como meta vacinar 3.963 crianças de seis meses a dois anos; 8.040 crianças com idade entre dois e quatro anos; 2.769 crianças com cinco anos; 1.982 gestantes; 326 puérperas e 7.141 trabalhadores da saúde, totalizando 24.221 pessoas referentes a esse público-alvo. Os dados são informados pela Secretaria Estadual da Saúde, com base no histórico de campanhas anteriores, especialmente à campanha de 2020. Em relação à cobertura vacinal, a meta a ser atingida é de 90% para cada grupo referente a cada fase da campanha.

Para evitar um conflito com a vacina da Covid-19, a campanha contra a gripe deste ano dará prioridade inversa em relação às faixas etárias, o que também contribuirá para um menor volume de pessoas nas unidades, a fim de se evitar aglomerações.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, ressaltou a importância de todos os indivíduos contemplados nos grupos prioritários se vacinarem, apesar da pandemia. “É evidente que a Covid-19 é de longe o maior problema de saúde pública atual, mas é preciso também destacar que a gripe é uma doença de grande importância médico-sanitária e que a vacina é um meio seguro e eficaz para reduzir os casos e a mortalidade”, concluiu.