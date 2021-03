Americana já tem mais vacinados do que contaminados pelo coronavírus

Vacinação drive-thru contra a covid-19 no Parque da Cidade, em Brasília.

Vacinação drive-thru contra a covid-19 no Parque da Cidade, em Brasília.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana já tem mais pessoas vacinadas do que contaminados pelo coronavírus. Nesta quarta-feira(3), a cidade atingiu a marca de 13.224 indivíduos vacinados com a primeira dose. Em Americana estão sendo usadas as vacinas CoronaVac e Oxford/Astrazeneca.

Desde de o início da pandemia na cidade, 11.396 pessoas foram contaminadas com o vírus. 289 morreram em decorrênci8a da infecção.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dos contaminados, 10.849 já estão recuperados e 48 casos suspeitos aguardam resultados de exames, todos de pacientes internados. Além disso, o município contabiliza agora 18.943 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.