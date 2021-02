Americana já vacinou 6.029 pessoas contra a Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 6.029 pessoas entre profissionais de saúde, idosos de casas de repouso e idosos em geral com 90 anos ou mais. Na quarta-feira (10) os técnicos vacinaram 559 pessoas, sendo 63 idosos e 496 profissionais de saúde.

A aplicação da segunda dose terá início a partir da próxima segunda-feira (15) e será de acordo com a data da primeira dose. Para aqueles que tomaram a vacina CoronaVac o intervalo para a segunda dose é de 21 dias, podendo chegar até 28 dias, já os indivíduos que tomaram a vacina Oxford-AstraZeneca, o intervalo é de 12 semanas.

O esquema vacinal da segunda dose continua o mesmo da primeira, os hospitais receberão as vacinas destinadas aos seus trabalhadores e uma equipe da Vigilância Epidemiológica irá percorrer as 25 casas de repouso do município, para fazer a reaplicação nos idosos institucionalizados.