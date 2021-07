Americana lidera vacinação na região com mais de 196 mil doses aplicadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana já aplicou 196.893 doses de vacinas contra a covid-19. Esse número coloca a cidade à frente das três municípios próximos: Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa.

Em Americana, do número total de vacinados, 142.448 pessoas receberam uma dose, sendo que 54.445 pessoas já completaram o ciclo total de imunização com duas doses ou com a vacina de dose única.

De acordo com os dados do sistema VaciVida, ligado ao Governo de São Paulo, até hoje, quarta-feira(28), Sumaré aplicou 176.487 doses, Santa Bárbara 139.546 e Nova Odessa 41.088.

Somadas, as quatro cidades já aplicaram 554.014 doses, sendo que 145.719 pessoas já estão totalmente imunizadas.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana, nesta quinta-feira, é o seguinte: 25.482 casos positivos, sendo 43 internados, 779 óbitos, 608 em isolamento domiciliar, 24.052 recuperados e 105 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 44.493 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.