Americana recebe mais seis mil doses de vacina

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebeu, nesta quinta-feira (8), seis mil doses da vacina contra a Covid-19, sendo 4.120 para a segunda dose de pessoas com 72 anos ou mais e 1.880 doses para os profissionais de educação.

A Secretaria de Saúde já está com o agendamento aberto, no site www.saudeamericana.com.br, tanto para a segunda dose para os acima de 72 anos como para a primeira dose para os que tiverem 68 anos ou mais. Além disso, o drive thru da Avenida Cillos vai funcionar, nesta sexta-feira (9), no esquema de livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, para aplicação da segunda dose em pessoas com mais de 72 anos e de profissionais de saúde. O posto móvel de vacinação funcionará das 8h30 às 16 horas.

Quanto aos profissionais da Educação, a Vigilância Epidemiológica ainda não definiu a estratégia de vacinação, o que só será possível após a Secretaria Estadual de Educação concluir a validação dos cadastros.