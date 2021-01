Americana registra 4 mortes e chega a 10 mil casos de covid-19

Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (26) que foram registrados mais quatro óbitos por Covid-19. Com essas confirmações a cidade contabiliza 249 óbitos e 10.689 casos positivos.

Mortes confirmadas:

-um homem (54), morador do bairro São Manoel, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de janeiro, sendo portador de doença renal crônica e hipertensão;

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

-um homem (60), morador do Jardim Guanabara, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 19 de janeiro, sendo portador de doença cardiovascular;

-um homem (60), morador do Parque Novo Mundo, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de janeiro, sendo portador de doença cardiovascular crônica e diabetes;

-um homem (77), morador do bairro Jaguari, que estava internado em hospital particular do município e faleceu no dia 16 de janeiro. Ele era portador de diabetes e também hipertenso.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe ainda 493 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 412 após realização de exames PCR e 81 após realização de exame sorológico (teste rápido). Os dados são a atualização da última semana, uma vez que em função de problemas na tabulação na semana passada os itens foram desatualizados.

Novos suspeitos

De acordo com a vigilância, excepcionalmente nesta terça-feira (26) não foram contabilizados os novos casos suspeitos, devido a priorização na atualização do sistema que havia apresentado falha. Os novos casos passarão a figurar no boletim a partir desta quarta-feira (27).

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 10.689 casos positivos, sendo 15 internados, 249 óbitos, 224 em isolamento domiciliar e 10.201 recuperados; 27 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo todos pacientes internados em hospitais. Além disso, o município contabiliza agora 16.086 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.