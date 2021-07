Americana registra mais cinco mortes por Covid-19

Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (8) que foram registrados mais cinco óbitos por Covid-19, entre os dias 6 e 7 de julho:

-Homem, 59 anos, morador do bairro Parque Novo Mundo, portador de diabetes de hipertensão arterial, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 6 de julho;

-Mulher, 60 anos, moradora do bairro Santo Antônio, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 6 de julho;

-Homem, 49 anos, morador do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 6 de julho;

-Homem, 39 anos, morador do bairro Vila Omar, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 7 de julho;

-Homem, 32 anos, morador do bairro Chácara Letônia, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de julho.

Novos positivos

O município também teve confirmados 112 novos casos, sendo 51 após realização de Testes Rápidos, dos quais 46 estão em isolamento domiciliar e cinco já recuperados; e 61 após exames PCR, dos quais 18 estão em isolamento domiciliar, 38 já recuperados, além dos cinco óbitos registrados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe cinco novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 23.829 casos positivos, sendo 53 internados, 730 óbitos, 689 em isolamento domiciliar, 22.357 recuperados e 110 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 40.263 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.