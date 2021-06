Americana registra mais sete óbitos por Covid-19

Foto: Will Moreira/PA

Foto: Will Moreira/PA

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (7) mais sete óbitos em decorrência da Covid-19:

– Mulher de 91 anos, moradora do bairro Terramérica, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu no dia 23 de maio. Não há informações sobre comorbidades;

– Homem de 43 anos, morador do bairro Cidade Jardim, estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 27 de maio. Não há informação de comorbidades;

– Mulher de 54 anos, moradora do Jardim da Paz, estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de maio. Não há informação de comorbidades;

– Homem de 79 anos, morador da Cidade Jardim, estava internado em hospital particular de Americana e faleceu no dia 27 de maio. Tinha doença cardiovascular crônica.

– Homem de 49 anos, morador da Cidade Jardim, estava internado em hospital público de Sumaré e faleceu no dia 1º de junho. Tinha doença cardiovascular crônica e diabetes;

– Homem de 64 anos, morador do Jardim Alvorada, estava internado em hospital público de Sumaré e faleceu no dia 6 de junho. Sofria de doença cardiovascular e doença renal crônica;

– Homem de 86 anos, morador do Parque das Nações, estava internado em hospital particular de Americana e faleceu no dia 26 de maio. Tinha hipertensão e insuficiência renal crônica.

Além dos óbitos, foram registrados mais 318 casos de Covid-19, sendo 234 após realização de testes rápidos, dos quais 220 estão em isolamento domiciliar e 14 já se recuperaram; e 84 após exames PCR, dos quais 12 estão em isolamento domiciliar e 72 estão recuperados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe oito novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 19.507 casos positivos, sendo 42 internados, 579 óbitos, 820 em isolamento domiciliar, 18.066 recuperados e 121 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 33.563 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.