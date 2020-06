Americana registra o 13ª morte por Covid-19 e mais quatro casos positivos

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou neste sábado (14) o registro do 13º óbito por Covid-19 de residentes no município. Trata-se de um homem de 45 anos, morador do Jardim Girassol, que faleceu no dia 7 de junho e era considerado um óbito suspeito da doença. Com a chegada do resultado positivo do exame PCR do Instituto Adolfo Lutz, o falecimento foi confirmado como coronavírus.

Americana registrou também quatro novos casos com resultados positivos de Covid-19. Dois estão em isolamento domiciliar: um homem de 38 anos, do Jardim Helena; e uma mulher de 44 anos, do São Jerônimo. Os outros dois novos casos positivos estão internados em hospitais particulares: uma mulher de 35 anos, da Chácara Machadinho; e um homem de 59 anos, do Balneário Riviera.

O boletim atualizado traz ainda o resultado negativo de um óbito que era considerado suspeito de Covid-19: um homem de 63 anos, morador do Residencial Tancredi, que faleceu no dia 7 de junho, não tinha a doença.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, outro óbito foi registrado como suspeito de Covid-19: um homem de 74 anos, morador do Cariobinha, faleceu no dia 11 de junho, em hospital particular, sendo aguardado o resultado do exame PCR coletado em 9 de junho. O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” informou sobre o falecimento, neste sábado (14), de um homem de 33 anos, que estava internado no local com suspeita de Covid-19. O paciente teve exame PCR coletado no dia 4 de junho, mas ainda não chegou o resultado do Instituto Adolfo Lutz.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 194 casos positivos, sendo 13 óbitos, sete internados, 37 em isolamento domiciliar e 137 curados; 43 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 23 internados em hospitais, dois óbitos e 18 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 541 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.