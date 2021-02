Americana registra primeiro caso suspeito de nova variante do coronavírus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (16), que registrou um caso suspeito de nova variante do Coronavírus, em uma moradora do município. O caso está sendo investigado pelo IAL (Instituto Adolfo Lutz) de São Paulo, com o apoio do Instituto de Medicina Tropical da USP (Universidade de São Paulo), sendo que não há ainda previsão sobre o resultado da análise.

A mulher, que reside na região central, viajou à Bahia no início de janeiro e quando retornou, no dia 14, começou a apresentar sintomas leves, como calafrios e febre moderada. Ela realizou o exame para Covid-19 em um laboratório particular, em Sumaré, que confirmou o contágio.

A Vigilância Epidemiológica informou que a mulher permaneceu em isolamento domiciliar, sendo que nenhum morador próximo ao seu local de residência testou positivo para o novo Coronavírus.

De acordo com a Vigilância, a moradora não precisou ficar internada, ela já se restabeleceu da doença e não apresentou sequelas.