Americana tem a menor mortalidade e letalidade da covid-19 das cidades da região

A pandemia segue avançando em todo o país e na cidade todos os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) então ocupados. Mas, um número chama a atenção: Americana possui a menor mortalidade por 100 mil habitantes e a menor letalidade da covid-19 se comparada as quatro cidades próximas.

A mortalidade leva em consideração o número de óbitos registrados pela doença em relação ao número de habitantes. Já a letalidade é a porcentagem de mortes do número total de contaminados.

Os dados computados pelo Portal de Americana usou o número de mortes presentes no boletins das cidade emitidos na terça-feira(22). O número de habitantes usado foi o da estimativa de 2020 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Em Americana, a mortalidade é de 263 a cada 100 mil habitantes. Já em Santa Bárbara d’Oeste possui o maior número de mortes, sendo 326, em Sumaré o índice é de 286 e em Nova Odessa 313. A mortalidade de Americana também é menor que a da capital São Paulo que possui o índice de 290.

Já Nova Odessa possui a maior porcentagem de mortes em relação ao número de pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus com 3,60%, seguida de Sumaré com 3,36%, Santa Bárbara com 3,34% e Americana aparece com 2,96%. Ou seja, Americana é a cidade onde há mais curados da infecção causada pela covid-19.

Na capital paulista o numero de mortes é de 2,61% dos contaminados.

MORTALIDADE HABITANTES MORTES MORTES/100 MIL HABITANTES Americana 242.018 638 263 Santa Bárbara 194.390 634 326 Nova Odessa 60.956 191 313 Sumaré 286.211 821 286 São Paulo 11.253.503 32.648 290