Americana terá copa de foguetes em agosto

Nos dias 19 e 20 de agosto, a cidade de Americana e o interior do estado de São Paulo sediarão um campeonato de foguetes com o objetivo de incentivar a participação dos estudantes em atividades científicas de forma lúdica e prática. O evento busca promover maior envolvimento com o trabalho de pesquisa, ensinando conceitos de aeronáutica, astronáutica, física e matemática, além de despertar a curiosidade em ciências e incentivar jovens a seguir carreiras nessa área, favorecendo o letramento científico.

O desafio proposto consiste na construção de foguetes a partir de garrafas PET, com o objetivo de atingir a maior distância possível. Os estudantes enfrentarão o desafio de desenvolver uma pesquisa prática, explorando variáveis e pesquisando conceitos de aerodinâmica, além de realizar testes para aprimorar seus projetos.

As inscrições para o campeonato devem ser realizadas no site www.amerifog.com.br. Os valores de inscrição são de R$30,00 para fogueteiros e professores representantes (sendo que o professor representante com mais de uma equipe pagará a inscrição apenas uma vez) e R$50,00 para equipes. Para aqueles que desejam acompanhar o evento como espectadores, o valor da inscrição é de R$20,00.

A competição em grupos também oferece a oportunidade de desenvolvimento de habilidades socioemocionais através do trabalho em equipe, tornando o campeonato uma experiência educativa e enriquecedora para os participantes.