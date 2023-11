Americana terá mutirão de exames de prevenção contra o câncer de próstata

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar um mutirão de exames de prevenção ao câncer de próstata no sábado (11). A ação, que faz parte da programação da campanha Novembro Azul, vai acontecer nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Parque Gramado, Antônio Zanaga e Jardim Boer, das 7h30 às 11h.

Serão contemplados homens com idade entre 40 e 65 anos. As unidades vão colher exames de sangue (PSA total) e de urina. Além dos exames, também será oferecida avaliação odontológica, com profilaxia e orientações sobre higienização bucal, exceto nas unidades do Jardim Ipiranga e Jardim Guanabara.

Os pacientes deverão comparecer à unidade de saúde munidos de documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS. De acordo com a Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, os exames serão processados em três dias e os que apresentarem alteração, os pacientes serão encaminhados para avaliação e acompanhamento com médico urologista, mediante agendamento prévio.

“Os exames serão realizados pelo laboratório do Hospital Municipal e teremos agilidade nos resultados. Após avaliação, todos os pacientes que apresentarem qualquer alteração, eles serão comunicados pela nossa equipe sobre o encaminhamento com urologista”, explica a diretora da Unidade, Simone Maciel.

“Encerramos as ações do Outubro Rosa e agora estamos articulando as atividades da campanha Novembro Azul. Duas campanhas de fundamental importância na prevenção do câncer. Eu faço aqui um apelo, para que os homens procurem as unidades de saúde durante o mutirão e façam os seus exames”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Novembro Azul

O movimento Novembro Azul teve origem em 2003 com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa é de que haverá 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil no triênio 2023-2025.

A idade é o principal fator de risco, sendo mais incidente em homens a partir dos 60 anos, bem como histórico familiar de câncer de próstata e obesidade para tipos histológicos avançados.

O INCA recomenda que os homens estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para realizar o diagnóstico precoce.