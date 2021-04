Americana vacina 846 profissionais de educação no primeiro dia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana aplicou, neste sábado (10), 1.534 doses da vacina contra a Covid-19, nos dois pontos de drive thru montados no Portal de entrada da cidade, exclusivamente para primeira dose de profissionais da Educação, e na Avenida de Cillo, para segunda dose de idosos com 72 anos ou mais e profissionais de saúde.

Foram 846 aplicações da primeira dose em profissionais da Educação, no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao Portal de entrada da cidade, e 687 aplicações da segunda dose, no drive thru em frente à UBS Cillos, em idosos com 72 anos ou mais e profissionais da saúde, além de uma aplicação da primeira dose em um profissional de saúde.

No drive thru do Portal, a fila de veículos precisou ter o acesso interrompido por volta das 15h, pois os técnicos dimensionaram a quantidade de veículos em relação ao tempo de aplicação, para garantir que todos pudessem ser vacinados até as 17h, horário de encerramento do posto.

Agendamento vacina profissionais da Educação

A partir das 19h deste sábado, será aberto o agendamento para os profissionais da Educação que ainda não se vacinaram pelo site www.saudeamericana.com.br, em um banner exclusivo para este grupo. Serão disponibilizados horários nos dias 12, 13 e 14 de abril (segunda, terça e quarta-feira) na UBS do bairro Vila Gallo.

Somente irão receber a vacina os profissionais na faixa etária contemplada (47 anos ou mais) e que apresentem impresso o QR Code recebido por e-mail do Governo do Estado, validando o cadastro, e o comprovante de vínculo empregatício em Americana (holerite), ou seja, é preciso trabalhar em Americana para ser vacinado neste município. Além disso, é preciso apresentar documento com foto e CPF.

Vacinação Idosos

Também a partir da próxima segunda-feira (12) os pontos de drive-thru continuarão abertos, das 8h30 às 16h, sendo oferecida – sem necessidade de agendamento – a primeira dose aos idosos com 67 anos ou mais no drive-thru do Portal e a segunda dose aos idosos com 72 anos ou mais e profissionais de saúde, no drive-thru da UBS Cillos, conforme padronização já divulgada anteriormente.

A vacina também continua sendo disponibilizada por meio do agendamento, para esses grupos, sempre com novas vagas abertas a partir das 16h, de segunda a sexta, no site www.saudeamericana.com.br