Americanense Felipe Bardi é o homem mais rápido do Brasil nos 100m

O americanense Felipe Bardi é o novo recordista brasileiro na prova dos 100 metros. O atleta paulista venceu neste sábado o Troféu Bandeirantes, em São Bernardo do Campo, com o tempo de 9s96, quebrando a barreira dos 10s e garantindo o índice para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

Esta é a segunda vez que Bardi corre abaixo dos 10s este ano: em julho, ele fechou a semifinal do Troféu Brasil com 9s97, mas o tempo não foi homologado devido aos ventos favoráveis acima de 2 m/s, limite imposto para a contabilização de recordes. Na prova deste sábado, o velocista paulista finalmente registrou seu tempo na história.

Até a prova em São Bernardo do Campo, o recorde dos 100m no Brasil era de Erik Cardoso no Sul-Americano de Atletismo, realizado em julho deste ano, com 9s97. Antes disso, nunca um brasileiro havia corrido abaixo dos 10s. A dupla Bardi e Cardoso foi responsável por quebrar a marca de 10s de Robson Caetano, que já perdurava por 35 anos nos 100 metros.

Com o recorde e os pontos conquistados, Felipe Bardi está muito perto de confirmar a sua vaga na Olimpíada de Paris em 2024. O atleta só perde o seu posto na França se três atletas brasileiros fizerem um tempo melhor do que o dele no período de classificação para os Jogos.

Bardi pode se tornar, ainda, o recordista sul-americano, já que Issam Assinga, do Suriname, atual dono do posto, está suspenso por doping e pode perder o recorde de 9s89 estabelecido durante o Sul-Americano deste ano.