Anonymous convoca população para ato contra Bolsonaro no 7 de Setembro

O grupo Anonymous Brasil disse, em uma postagem nesta segunda-feira(6), no Twitter, que o presidente Jair Bolsonaro quer um golpe e convocou a população para ir às ruas neste 7 de setembro pelo impeachment do chefe do executivo.

“Nós não vamos aguardar parados enquanto você flerta com um golpe. A guerra está declarada, e nós vamos fazer você pagar por seus crimes. As pessoas que você mata são as pessoas das quais você depende. Nós estamos em toda a parte. Nós somos Anonymous”, disse a EterSec, uma célula do grupo que invadiu o site da FIB Bank.

A FIB Bank, que apesar do nome não é um banco, ofereceu uma garantia financeira de R$80,7 milhões para a Precisa Medicamentos em um contrato com o Ministério da Saúde. O caso é investigado pela CPI da Covid-19.

“A guerra está declarada, e faremos você pagar por seus crimes”, diz o grupo de hackers Anonymous, em vídeo direcionado para Bolsonaro.

Manifestações pró e contra o governo estão programadas para acontecer em todo o país nesta terça-feira.