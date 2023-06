Aos gritos, vereador Gualter invade sala de imprensa da Câmara e ataca jornalista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No final da tarde desta terça-feira(20), o vereador Gualter Amado, do partido Republicanos, protagonizou uma cena de tumulto ao invadir a sala de imprensa da Câmara Municipal de Americana. A motivação para o episódio foi o questionamento feito ao vereador sobre o uso irregular de vagas destinadas a visitantes da Casa Legislativa.

O vereador Gualter Amado demonstrou exaltação após ser indagado pelo Portal de Americana sobre o uso inadequado das vagas reservadas para visitantes, uma vez que os vereadores possuem estacionamentos específicos. Em meio a gritos, o parlamentar interpelou o jornalista Willian Moreira, responsável pelo site que há vários anos cobre as sessões da Câmara.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Durante o incidente, Gualter Amado afirmou de forma enfática que não retiraria seu veículo da vaga ocupada e que continuaria fazendo uso dela. A cena lamentável, de um claro ataque à liberdade de imprensa, foi presenciada por assessores e outros vereadores presentes na Câmara Municipal de Americana.

A casa, por diversas vezes, já orientou os parlamentares e assessores sobre o uso irregular. Inclusive, na última semana um comunicado sobre o tema foi distribuído por e-mail.

Cabe ressaltar que o Portal de Americana revelou, em janeiro deste ano, que Gualter Amado foi o vereador que mais gastou dinheiro público com combustível. Durante o período noticiado, ele gastou mais do que o dobro da média dos demais parlamentares (leia aqui).

Diante da repercussão do caso, o presidente da Câmara, Thiago Brochi, informou que consultará o setor jurídico da Casa nesta quarta-feira (21) para buscar uma solução interna.

Paralelamente, o Portal de Americana também tomará as medidas cabíveis diante da falta de decoro do parlamentar ao tentar cercear o trabalho da imprensa, reforçando a importância da liberdade de imprensa e do respeito ao exercício da profissão.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)