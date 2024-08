Apenas dois vereadores de Americana nunca faltaram das sessões da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dos 19 vereadores da Câmara Municipal de Americana, apenas Lucas Leoncine (PSD) e Wagner Rovina (PL) participaram de todas as sessões ordinárias e extras ao longo dos três anos e meio do atual mandato (2020-2024). As sessões ordinárias ocorrem às terças-feiras, às 14h, e as extras, em número de 37 neste período, são convocadas esporadicamente.

Leoncine destacou a importância da presença nas sessões como parte essencial do trabalho parlamentar. “O mandato do vereador não é só a sessão, é muito mais do que isso, porém, a sessão é um momento onde se discute, vota e aprova, é dali que sai tudo aquilo que o cidadão de Americana é obrigado a cumprir dentro da cidade. Fiz questão de organizar minha vida para estar presente em todas as sessões, é um compromisso que a gente tem no mandato”, afirmou o vereador.

Apesar da participação em todas as reuniões, houve um episódio em 2021 em que Wagner Rovina chegou ao final da sessão, mas conseguiu registrar sua presença a tempo. Os outros 17 vereadores faltaram a pelo menos uma sessão durante o mandato.