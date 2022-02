Após 36 anos, Fallacci anuncia fechamento das lojas de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Fallacci que possui loja no calçadão do centro e no Jardim Santana, em Americana, anunciou o fim das atividades na cidade após 36 anos.

Para o fechamento, a loja está fazendo uma queima de estoque e vendendo todos produtos com 50% de desconto. “Após 36 anos de serviços, encerraremos nossas atividades na loja Fallacci centro”, disse a empresa em uma postagem nas redes sociais sem informar o motivo.

O fechamento definitivo da loja deve acontecer no dia 26 de fevereiro. “Nossa liquidação continuará em nossa unidade loja Fallacci matriz, localizada na rua José Alves da Cunha, 119, até a finalização do estoque”, informou a empresa. A loja matriz também deve ter as atividades encerradas em maio, juntamente com a loja on-line.