Após vistoria, Gualter Amado questiona funcionamento do Casarão do Salto Grande

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Casa um requerimento questionando o Poder Executivo sobre a situação do Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Carrão, conhecido como ‘Casarão do Salto Grande’.

No documento, o parlamentar informa que esteve recentemente fazendo uma visita de fiscalização, acompanhado dos servidores municipais que trabalham no local. “Infelizmente, o local está abandonado pelo poder público e precisa de atenção para ser mantido e conservado”, aponta.

“Precisamos buscar soluções para a restauração e manutenção desse espaço, a fim de preservar a história e a memória da cidade para as gerações futuras”, destacou o vereador.

Gualter pergunta no requerimento quais medidas preventivas têm sido adotadas para a preservação do espaço, sobre projetos para a reabertura ao público, solicita laudos da Defesa Civil e Vigilância Sanitária, pede informação sobre o catálogo de itens do acervo, questiona sobre regimento interno, estatuto e atendimento a legislação federal.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.