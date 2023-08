Assalto à loja Vivara no Tivoli Shopping resulta em tiros e correria

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite deste sábado (5), um assalto a loja Vivara, localizada no Tivoli Shopping, foi marcado por momentos de tensão e pânico para os clientes presentes. Testemunhas relataram que tiros foram disparados e uma correria se instalou no interior do shopping durante o ocorrido.

Até as 19h20, um suspeito foi detido pelas autoridades. Ele teria sido atingido por um tiro de raspão. A situação gerou grande apreensão e mobilizou a segurança do shopping e a polícia local.

As autoridades estão investigando o incidente e coletando depoimentos das testemunhas para esclarecer os detalhes do assalto. Mais informações serão divulgadas conforme o desenrolar das investigações.

Ao Portal, a Vivara emitiu a seguinte nota:

“A Vivara informa que registrou uma ocorrência em uma de suas operações. Reitera que a segurança de todos é prioridade e está colaborando com as autoridades competentes para a condução do caso.”

