Assalto a padaria mobiliza helicóptero Águia em Americana

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira(7), após assaltar uma padaria na Rua São Simão, no bairro Cariobinha, em Americana.

A ocorrência contou com o apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar. De acordo com informações, o criminoso entrou armado com uma faca no estabelecimento, onde conseguir roubar uma quantia em dinheiro.

Após a fuga o homem invadiu uma casa na Rua Antônio Pantano, no Jardim São Vito, mas com o apoio de várias equipes da PM e do helicóptero o homem foi preso. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana.