Auxiliar é a primeira a receber a vacina contra covid-19 em Santa Bárbara

A secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quinta-feira(21), a imunização contra o covid-19 com a aplicação da CoronaVac. A primeira e receber a vacina foi Darlly Vanessa, de 33 anos, auxiliar de enfermagem da rede municipal.

O ato aconteceu no Hospital de Campanha que fica na faculdade UNIMEP e contou com a presença do prefeito, Rafael Piovezan. Darlly é natural de Palmares, Pernambuco, mãe de dois meninos e mora em Santa Bárbara há 6 anos.

SBO recebeu pouco mais de 1.500 doses da vacina do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac.

A prioridade da vacinação é dos profissionais de Saúde – sobretudo os que atuam em locais onde há o atendimento de casos da Covid-19 (Hospital Santa Bárbara, Hospital de Campanha e demais estruturas da rede municipal de Saúde).