Avião da Latam derrapa e interrompe operações no Aeroporto de Florianópolis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incidente no aeroporto de Florianópolis causou a interrupção temporária das operações de pouso e decolagem nesta quarta-feira. Um Airbus A321-200, registrado como PT-MXM e operado pela Latam Airlines, saiu parcialmente da pista durante o pouso, após derrapar devido às condições climáticas adversas.

O voo LA3300, que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU), decolou por volta das 8h20 no horário de Brasília. Uma hora depois, às 9h20, ao tentar aterrissar em Florianópolis, o avião acabou derrapando e ficando atravessado na pista. Um dos trens de pouso traseiro da aeronave ficou atolado no pavimento, impedindo a sua remoção imediata.

As condições climáticas no momento do incidente eram desafiadoras, com chuva intensa. Essa combinação de fatores contribuiu para a ocorrência. Felizmente, não houve relatos de feridos entre os 162 passageiros e membros da tripulação a bordo.

A Latam Airlines emitiu um comunicado sobre o incidente, declarando que “a aeronave Airbus A321 (PT-MXM) extrapolou os limites de pista no pouso do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) às 9h20 desta quarta-feira (12/07). Todo o apoio necessário para o desembarque em segurança dos passageiros e tripulantes foi realizado”, afirmou a companhia aérea.

O aeroporto de Florianópolis foi forçado a fechar temporariamente o terminal para pousos e decolagens enquanto as equipes de resgate trabalhavam para retirar a aeronave da pista e inspecionar a área em busca de danos estruturais.