Avião que decolou de Americana faz pouso forçado no Paraná

Na tarde de quinta-feira (22), um avião monomotor realizou um pouso forçado na área rural de Ribeirão Claro, no norte pioneiro do Paraná, devido a uma falha mecânica. Segundo informações da Polícia Militar de Jacarezinho (PM-PR), o piloto havia decolado de Americana (SP) com destino a Guaíra, no oeste do Paraná, onde reside.

Durante o voo, o piloto relatou uma falha mecânica que o obrigou a realizar o pouso de emergência. Após o incidente, ele deixou o local, mas foi localizado pouco tempo depois pelas autoridades.

O piloto sofreu escoriações no pé e na mão, foi atendido por equipes médicas e está em boas condições de saúde.