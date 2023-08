Barbarense ganha meio milhão no sorteio do Vida Cap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um morador do bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, foi o grande vencedor do último sorteio do Vida Cap, realizado neste domingo(13) , levando para casa um prêmio de R$ 500.000. O barbarense Gilberto Reis, vai dividir um prêmio no valor de R$ 1 milhão, com Valéria Caires, de Rio Claro.

Além disso, outros sortudos também foram contemplados nos primeiros sorteios do Vida Cap, cada um levando para casa a quantia de R$ 10.000. Os três sortudos são moradores da região:

Rogério Andrade, residente no Jardim Paulistano, em Americana

Paula Nonato, do Jardim São Paulo, também em Americana

João Edson, do bairro Jardim Santa Inês, em Santa Bárbara

O Vida Cap deste domingo também distribuiu 88 prêmios de R$1.500