Bolsonaro estará em Americana nesta sexta, no recinto da Festa do Peão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Americana nesta sexta-feira(15). O chefe de estado participará de uma motociata que partirá de São Paulo tendo como destino final o recinto da Festa do Peão.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo empresário e pré-candidato a deputado Ricardo Molina.

Até então, o único presidente que visitou a cidade foi Michel Temer, em 2017.

A motociata, que também contará com a participação do pré-candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas, deveria ter como ponto final Campinas, mas foi estendida até Americana, onde o comboio deve chegar por volta das 11h30. A partida da capital deve ocorrer às 10h.

O evento ainda não consta na agenda oficial do presidente.