Bolsonaro repudia atentado contra jornalistas da TV Globo

Presidente da República Jair Bolsonaro, durante videoconferência com Governadores do Sudeste.

presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter na noite desta quarta-feira(10), para repudiar o ataque sofrido por uma jornalista da Tv Globo durante a tarde. Um homem armado com uma faca invadiu a emissora e fez a jornalista Mariana Araújo refém. O criminoso disse que queria falar com a âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos.

“Repudio completamente qualquer ato de violência contra profissionais da imprensa, o que vai na contramão de nossa defesa histórica e irrestrita da liberdade de expressão e de informação, seja a favor ou contra qualquer governo”, disse o presidente.

Bolsonaro também pediu a apuração do caso e a punição. “Presto solidariedade às jornalistas Marina Araújo e Renata Vasconcellos, que foram alvos desse atentado covarde e inaceitável. Que o caso seja apurado brevemente e o autor punido com o rigor da lei”, declarou.