Calor: Temperatura em Americana deve chegar a 35ºC nesta semana

Preparem-se para enfrentar um calor intenso nos próximos dias, com temperaturas que podem atingir valores históricos. De acordo com informações da Climatempo, uma grande massa de ar quente e seco está se formando sobre o Brasil, trazendo consigo um aumento significativo nas temperaturas em todo o país. O fenômeno promete elevar o termômetro em Americana, no interior de São Paulo, a máximas impressionantes de até 35ºC.

Segundo a previsão, a onda de calor terá início já na terça-feira, com os termômetros marcando uma mínima de 14ºC e uma máxima de 32ºC. Entretanto, o ápice do calor está previsto para a quarta-feira, quando os moradores de Americana enfrentarão temperaturas que podem chegar a até 35ºC, enquanto a mínima deve permanecer em torno de 17ºC. A previsão se estende até o final da semana, com quinta-feira marcando 19ºC de mínima e 34ºC de máxima, e sexta-feira trazendo um alívio relativo com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.

Segundo a Climatempo, essa condição climática atípica é resultado da atuação de uma massa de ar quente e seco, que se expandirá por praticamente todo o território brasileiro. Em São Paulo, as regiões oeste, norte e leste do estado serão as mais afetadas, com as maiores temperaturas previstas para essas áreas.

A Metsul, outro importante centro de monitoramento climático, alertou para a possibilidade de recordes de temperatura máxima neste mês de agosto em diversos estados. A combinação da massa de ar quente e seco com outros fatores climáticos contribui para o cenário de calor intenso que estamos vivenciando.