Caminhada do Rosa do Bem bate recorde e público ultrapassa 9 mil pessoas

A Avenida Brasil, em Americana, foi invadida por um mar rosa de conscientização na manhã deste domingo (22). O público da edição de 2023 da Caminhada Por Amor à Vida, uma realização do Rosa do Bem, ultrapassou a marca de 9 mil pessoas, batendo recorde dos 13 anos de existência.

A concentração teve início por volta das 7h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Antes das 8h, começou a troca dos vales pelas camisetas e, às 9h, os participantes saíram nos passos pela vida. Como já ocorre tradicionalmente, a caminhada seguiu pela avenida até o Parque Ecológico e retornou ao CCL, puxada por um trio elétrico, com muita música e alegria.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, comemorou o sucesso do evento. “Hoje é um dia muito especial, de gratidão, de felicidade por ver tantas pessoas vestindo mais que uma camiseta, uma causa, um propósito por amor à vida”, ressaltou. “Agradeço demais a todos os parceiros, minha família e a cada um que saiu de casa neste domingo para vibrar junto com a gente, emanar tanto amor para o mundo todo”, completou.

Cada camiseta do evento foi trocada por dois quilos de alimentos e a arrecadação será contabilizada nos próximos dias. “Além de ser um grande evento pela conscientização e prevenção ao câncer de mama, também é de solidariedade. Todas as toneladas arrecadadas serão destinadas a 31 entidades de Americana e também ao Fundo Social de Solidariedade”, explicou Fernanda.