Candidato de Bolsonaro ao governado do estado é vaiado na Festa do Peão de Americana

Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Infraestrutura e pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Governo do Estado, foi vaiado na noite deste sábado (18), durante sua passagem pela Festa do Peão de Americana.

Tarcísio esteve na festa por intermediação do pré-candidato a deputado, Ricardo Molina.

Ao ser anunciado no palco, Tarcísio foi recebido por vaias minutos antes da apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano.

Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana também foi vaiado ao falar de Bolsonaro.

Minutos antes, o governador Rodrigo Garcia(PSDB) também esteve na festa, mas a recepção foi diferente. Ele e Chico Sardelli(PV) discursaram no palco sem vaias.