Cantor Belo é preso no Rio de Janeiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi preso na tarde desta quarta-feira (17), o cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo. A ordem de prisão foi cumprida pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O cantor é investigado juntamente com outras três pessoas pela realização de um show no interior da Escola Municipal do Parque União, no último dia 13, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Além de ter gerado aglomeração, o evento não tinha autorização dos órgãos competentes.

Também foram presos provisoriamente Célio Caetano, sócio da produtora; Henriques Marques, o Rick, sócio da produtora e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União.