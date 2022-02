‘Carna Americana’ acontece nesta sexta com atrações do Rio de Janeiro e região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira(25), acontece o Carna Americana com show do Picolé, diretamente do Rio de Janeiro, na casa de eventos Grand Aster. Além do show principal, que promete agitar o final de semana, mais 10 atrações estão confirmadas ao longo do evento.

O evento Carna Americana não acontece há dois anos devido a pandemia e está de volta nesta sexta em um lugar inédito e promete 10 horas de muita diversão.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A atração principal do evento será Luis Claudio Picolé, ex-vocalista do grupo carioca Kiloucura, que comandará line-up pela primeira vez na cidade de Americana. Com sucessos gravados por Zeca Pagodinho, Sensação, Belo, Maria Rita, Exaltasamba entre outros, o cantor e compositor chega na região acompanhado pelo grupo de samba e pagode que vem fazendo muito sucesso na cidade, o Newsamba.

O evento também irá contar com a Bateria Nota 10 do Pretinho Dahora, passistas, pagode do Rennan, o sertanejo Yago Rocha, os dançarinos Nick Costa e Monick Souza, entre outros.

Com início às 22h, o Carna Americana terá 10h de musica ao vivo e contará com camarotes e presenças ilustres da região. A Gran Aster, sede do Carna Americana 2022, fica na Rua Rio Branco, 70 – Centro de Americana/SP.

Para comprar ingressos, clique aqui.