Censo 2022: 6.400 domicílios ainda não foram recenseados em Americana

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) recenseou, até o momento, 82.400 domicílios em Americana. Mas, apesar do número expressivo, ainda restam 6.400 domicílios a serem recenseados na cidade.

As pessoas podem colaborar telefonando para o número 137 e agendando uma visita à sua casa para que os dados sejam coletados. A ligação é gratuita e pode ser feita de segunda a domingo, das 8h às 21h30.

Durante a chamada pelo 137, um atendente do IBGE solicitará informações como telefone, e-mail, endereço e nome do usuário para confirmar se, realmente, o domicílio ainda não foi recenseado. Sendo assim, o representante do IBGE agendará uma visita.

Mais informações sobre o Disque-Censo, no site: https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/disque-censo.html .

A Prefeitura de Americana tem apoiado o trabalho com a divulgação do Censo. Os dados obtidos com a pesquisa, que é a maior do Brasil, são essenciais para que o município possa fazer o planejamento das ações de melhorias.

Responder ao Censo é direito e dever de todo cidadão brasileiro. De acordo com a Lei Federal 5.534/1968, está sujeito à multa aquele que se negar a responder.

O IBGE destaca que todas as informações são sigilosas e possuem apenas objetivos estatísticos. Além disso, é normal que as visitas ocorram à noite ou até nos finais de semana, pois os recenseadores buscam os melhores momentos para encontrar o morador em casa.

Em caso de dúvida, a população pode confirmar a identidade do recenseador pelo site: respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.

Alguns pontos importantes que devem ser observados pela população são: o recenseador deve estar com uniforme (colete e boné com identificação do IBGE); crachá com nome, matrícula e QRCode e dispositivo móvel digital para coleta de dados. O entrevistador não usa prancheta; não solicita dados bancários; não pede Declaração de Imposto de Renda; não pergunta sobre votação eleitoral e também não precisa entrar na residência.