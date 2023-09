Chico divulga vídeo e diz que vai estudar alterações na Av. Afonso Pansan

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), respondeu às crescentes reclamações da comunidade em relação à recente alteração no trânsito na Avenida Afonso Pansan. Em um vídeo divulgado na tarde desta quarta-feira(13), Sardelli anunciou que tomou medidas para abordar as preocupações dos cidadãos.

Conforme afirmado pelo prefeito, na manhã de hoje, ele se reuniu com o Secretário de Obras, Adriano Camargo, e o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, para discutir a situação e buscar soluções viáveis.

A controvérsia em torno das mudanças no trânsito na Avenida Afonso Pansan ganhou destaque após os moradores iniciarem um abaixo-assinado exigindo a restauração dos dois sentidos de tráfego na via, no trecho entre a Avenida Paschoal Ardito e o Atacadão. A petição já acumula mais de 2 mil assinaturas, refletindo a insatisfação de muitos residentes com as alterações implementadas.

No entanto, o prefeito Chico Sardelli também fez questão de destacar que o trânsito na região do portal de entrada da cidade está fluindo sem problemas. Ele ressaltou que toda mudança requer um período de adaptação e análise dos resultados, assegurando que a administração municipal está empenhada em estudar alternativas e fazer as mudanças necessárias para atender às demandas da população.

Toda mudança requer um tempo de adaptação e análise dos resultados. É isso que estamos fazendo”, afirmou o prefeito, concluindo, “Estamos estudando as alternativas e vamos fazer as mudanças necessárias.”