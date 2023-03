Chico e Odir participam de posse de deputados na Alesp

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice Odir Demarchi estiveram, nesta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para a cerimônia de posse dos 94 deputados e deputadas que foram eleitos em 2022. Após a solenidade, foi realizada a eleição da mesa diretora da Alesp e o deputado estadual André do Prado foi escolhido como presidente.

Chico destacou a alegria de voltar à Alesp, onde exerceu três mandatos como deputado. “Um dia feliz, de reencontrar amigos, relembrar momentos que vivemos aqui durante tantos anos de trabalho. Agora, como prefeito da minha cidade, ser recebido com tanto carinho pelos colegas que iniciam um novo mandato hoje, é algo muito especial”, comentou.

O prefeito falou ainda sobre a importância da parceria com diversos deputados. “Essa relação que construímos ao longo do tempo permite que hoje nossa cidade tenha a parceria de muitos parlamentares. Entre eles, o amigo André do Prado, eleito presidente da Alesp agora, e que tem uma proximidade muito grande com Americana. Sucesso a ele e a todos os empossados. Nossa cidade conta com o apoio de todos”, afirmou Chico.

Odir também parabenizou André do Prado e reforçou que Americana precisa dos deputados. “É muito gratificante ver o quanto nossa cidade é querida por tantos parlamentares. Isso é fundamental na intermediação de emendas que fazem a diferença na execução de obras importantes. Parabéns ao amigo André por mais essa conquista”, afirmou.

Durante a cerimônia, Chico e Odir conversaram ainda com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o senador Astronauta Marcos Pontes.

