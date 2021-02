Chico pede R$ 2 milhões de recursos para o Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, solicitou mais de R$ 2 milhões em recursos estaduais para o investimento na Saúde de Americana. O pedido foi feito ao deputado Rafa Zimbaldi, que esteve no gabinete do prefeito nesta segunda-feira (22). Zimbaldi acredita na possibilidade de incluir Americana no rol de municípios contemplados.

Chico pediu a destinação de R$ 1 milhão para a reforma da Ala 4 do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde está localizada a Maternidade. De acordo com o superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), José Carlos Marzochi, a maternidade, onde nascem em média 90 crianças por mês, passou pela última reforma há 40 anos. A Fusame é a autarquia responsável pela administração do Hospital Municipal.

O prefeito também entregou outro ofício ao deputado solicitando a compra de um novo tomógrafo com 32 canais, orçado em R$ 1,3 milhão. O equipamento atual está defasado e a aquisição de um novo promete agilizar a realização dos procedimentos, segundo Marzochi, que também participou do encontro.

Chico se mostrou esperançoso de que ao menos uma das solicitações seja contemplada. “O deputado foi muito atencioso e disponível e faremos de tudo para que a Saúde de Americana seja beneficiada com novos investimentos”, declarou o prefeito.