Chico recebe novo veículo para o Procon do governo de SP

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam as chaves do novo veículo do Procon de Americana, fruto de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Celso Russomano intermediada pelo vereador Gualter Amado. O veículo, um Renault Kwid, foi destinado ao município por meio do convênio firmado com a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O vereador participou da entrega do automóvel ao responsável pelo Procon em Americana, Estevão Pavan, que pretende colocá-lo em atividade nos próximos dias, com a conclusão do processo de emplacamento.

“Agradeço ao deputado e ao vereador pelo trabalho por Americana. O veículo vem em boa hora e será essencial para ampliar o bom atendimento prestado pelo Procon na defesa dos consumidores e na proteção da legislação”, declarou Chico.