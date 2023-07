Clínica odontológica fecha as portas, deixa aviso e clientes no prejuízo

Foto: Will Moreira

A Sorridents, localizada na Avenida Iacanga, em Americana, surpreendeu os pacientes em tratamento ao fechar suas portas repentinamente. A revelação do fechamento inesperado foi feita por uma cliente ao Portal de Americana.

Segundo relato da mulher, que havia investido R$ 8 mil em um tratamento de implantes, ao chegar à clínica no mês passado, no horário marcado para sua consulta, deparou-se com o estabelecimento fechado.

Um cartaz afixado na porta da Sorridents informava sobre o encerramento das operações. O aviso mencionava que o fechamento estava ocorrendo de “maneira programada” e garantia que “todos os tratamentos serão entregues”. Além disso, foi disponibilizado um número de WhatsApp para possíveis contatos dos clientes.

A cliente, disse ao Portal que já havia pago 70% do valor do tratamento. Ela tentou entrar em contato por telefone, mas não obteve resposta sobre o andamento de seu tratamento. Diante da situação, a paciente afirmou que buscará uma unidade em outra cidade para tentar resolver o problema.

Vale destacar que a Sorridents opera no formato de franquia, e a mais próxima da cidade de Americana é a localizada na cidade de Sumaré.

Esse é o cenário atual do encerramento repentino da Sorridents em Americana. Os pacientes afetados buscam respostas e soluções para garantir a continuidade de seus tratamentos odontológicos.

No Reclame Aqui, site onde os clientes registram reclamações das empresas, a reputação da Sorridents nos últimos seis meses é de 4.7, em uma escala que vai até 10. Há mais de 4.300 reclamações relacionadas à prestação de serviços.

Nas redes sociais da empresa também há muitos relatos de problemas.

O Portal de Americana tentou contato com a empresa por telefone, e-mail e WhatsApp. Através do aplicativo, uma mensagem automática foi enviada solicitando o nome e telefone para agendar o atendimento. Quando a reportagem se identificou, as mensagens foram apagadas. Nos outros canais não houve retorno.