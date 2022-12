Com investimento de R$ 10 milhões, Cobasi inaugura loja na Avenida Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede Cobasi inaugurou sua primeira loja em Americana. A unidade fica na Avenida Brasil, na altura do número 1.580.

O investimento na cidade foi de cerda de R$ 10 milhões. De acordo com a empresa foram gerados 200 empregos diretos e indiretos desde a construção.

A loja conta com aproximadamente 1.000 metros quadrados e oferece produtos para para o bem-estar do pet, casa e jardim. A unidade de Americana também conta com uma clínica que oferece serviços de banho, tosa e cuidados veterinários com uma equipe especializada.

A Cobasi inaugurou sua primeira loja em 1985 em São Paulo com o conceito de megaloja voltada especialmente para o cuidado de animais de estimação. Atualmente está presente em 11 estados com mais de 130 lojas, com mix de produtos próprios e importados voltados ao mercado pet.