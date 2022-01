Coco Bambu anuncia vagas de emprego no Tivoli shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede Coco Bambu, que vai inaugurar um restaurante no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, anunciou o início da seleção de profissionais para atuação na unidade.

Aas vagas são para cumim, garçom, recepcionista, auxiliar de cozinha, auxiliar de bar, auxiliar de limpeza, copeiro, lava pratos, técnico em nutrição, auxiliar administrativo, controlador de acesso e auxiliar de manutenção.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A data de inauguração do restaurante ainda não foi divulgada. Com investimento de R$4 milhões e um projeto de aproximadamente 600 metros quadrados, o espaço deve contar com capacidade para 200 lugares. A expectativa é de que o restaurante gere cerca de 100 empregos, entre diretos e indiretos.

Os interessados em trabalhar no restaurante devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected]