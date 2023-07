Com chegada de ‘Zeus’, Canil da Gama atinge o dobro de cães em 2 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O novo integrante do Canil da Guarda Municipal de Americana, um pastor alemão capa preta de apenas três meses, já tem um nome: Zeus. A escolha foi feita em votação popular nas redes sociais da Prefeitura e da Gama. O animal foi apresentado ao prefeito Chico Sardelli na tarde desta quinta-feira (20), no gabinete.

Com a chegada de Zeus ao canil, a Gama dobra a quantidade de cães em dois anos. “Investir no canil da Guarda Municipal estava no nosso plano de governo, e fico muito contente em ver essa meta sendo executada. A chegada do Zeus é mais um reforço ao trabalho desempenhado pela Gama, que tem zelado pela segurança e bem-estar da população realizando com muita competência a sua função junto à comunidade”, enfatizou o prefeito Chico Sardelli.

A enquete disponibilizou cinco nomes para denominar o animal. O nome Zeus foi o vencedor, com 292 votos. Aquiles (79 votos), Sansão (73), Flash (72) e Hulk (34) foram as outras opções apresentadas à população.

Como o animal ainda é muito novo, o treinamento dele no canil da Gama se resume, neste momento, a brincadeiras, principalmente para que ele não desenvolva o instinto de atacar as pessoas sem os devidos comandos do adestrador. Por enquanto, os treinadores acompanham o seu desenvolvimento para, no futuro, identificarem qual a finalidade do serviço que esse cão vai prestar, cuja destreza ficará mais clara entre seis e nove meses de idade. A Gama trabalha com duas possibilidades para a execução dos serviços pelo animal: faro de entorpecentes ou policiamento de rua.

O canil da Guarda Municipal de Americana conta agora com oito cães, seis adultos e dois filhotes: o border collie Bolt; os pastores malinois Draco, Danger e Hanna; o bloodhound Duque; o golden retriever Thor; e os pastores alemães capa preta Petrus e Zeus.