Com chopp a R$18 e estacionamento a R$35, evento da prefeitura tem baixo público a FIDAM

A Outubeer Americana foi encerrada neste sábado (14) depois de três dias de festa na Fidam (Feira Industrial de Americana), como parte da Revirada Regional de Cultura. O evento reuniu diversas atrações musicais, gastronomia e várias cervejarias, mas teve baixa adesão dos americanenses.

A prefeitura não divulgou o número oficial do público e limitou-se a dizer que ‘centenas’ de pessoas estiveram no evento. Um chopp, por exemplo, custava em torno R$18 – mesmo preço do festival The Town- , já o estacionamento, que era terceirizado, custava R$35.

Apuração do Portal de Americana dá conta de que comerciantes ficaram infelizes com o baixo volume de vendas. “Foi trágico”, disse uma fonte ao site.

De acordo com a apuração, cada restaurante ou chopperia pagou R$ 500, além de 20% das vendas, para participar do evento.

A Revirada Regional de Cultura foi realizada com recursos do Governo do Estado de São Paulo. Americana recebeu R$ 100 mil para promover o evento, por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), com aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.