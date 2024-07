Com novo espaço “Reino dos Dinossauros”, prefeito Rafael Piovezan reinaugura Parque dos Ipês

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em uma manhã de sol e um público de cerca de 3 mil pessoas, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, reinaugurou neste sábado (29) o Parque dos Ipês e entregou o novo espaço “Reino dos Dinossauros”, com as esculturas em tamanho real do Allosaurus, Stegossaurus, Ankylosaurus e Parasaurolophus, entre outras novidades. Além da população, a cerimônia reuniu também secretários municipais, vereadores, membros de associações, empresas parceiras e imprensa.

Famílias e muitas crianças se encantaram com as esculturas em tamanho real do Allosaurus, Stegossaurus, Ankylosaurus e Parasaurolophus. Dois ovos de dinossauros que estão no local darão vida a outras criaturas pré-históricas em breve. Os “dinossauros” foram adquiridos por meio de parceria entre o Município e a iniciativa privada, portanto sem custos aos cofres públicos.

Além do “Reino dos Dinossauros”, o mais tradicional espaço de lazer e convivência de Santa Bárbara d’Oeste foi totalmente transformado, com a instalação de novas estruturas esportivas do núcleo do Programa “QualiVida”, instalação de quatro novos playgrounds, novas quadras de vôlei e de basquete, mesas para piquenique e dois novos conjuntos para calistenia, além de serviços de podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.

“Inaugurado em 1996, passou por reforma em 2008 e agora em 2024, quase 30 anos, o Parque dos Ipês marca uma presença ainda maior na vida de todos os barbarenses”, explicou o prefeito Rafael Piovezan. “Esse dia vai fazer história no sentimento e no imaginário daqui décadas, como outros espaços que fizeram na nossa cidade. Estou muito feliz por toda demonstração de carinho das pessoas que vieram prestigiar essa entrega. Mostra que elas estão felizes e orgulhosas do novo espaço e aprovam esse nosso olhar diferenciado e da proposta de trazer qualidade de vida. É desse jeito que a gente muda a cidade, olhando para todas as áreas. E quando entregamos o Parque dos Ipês estamos, na verdade, estamos entregando o que tem de melhor no nosso coração. Um orgulho para nós, barbarenses. Juntos seguimos por mais!”, complementou o Chefe do Executivo.

O evento de reinauguração do Parque dos Ipês segue com programação cultural e esportiva gratuita neste sábado (29) e domingo (30). Contação de histórias, teatro, intervenções circenses e aulas de yoga, karatê, vôlei, auto-cuidado e bem-estar, condicionamento físico, corrida e basquete, apresentando ao público as novas estruturas instaladas no espaço, conforme lista abaixo.

Serviço – Com 28 anos de existência e mais de 72 mil metros quadrados, o Parque dos Ipês funciona todos os dias, das 6 às 20 horas, e está localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, em Santa Bárbara d’Oeste.

Confira a programação gratuita completa da reinauguração do Parque dos Ipês:

Sábado (29)

11h – MalabaRindo com MB Circo

13h30 – Nosso Jardim com Cia Xekmat

14h30 – Intervenções Circenses com MB Circo

15h – Vagão de Histórias com Os Mirabolantes

15h – Aula de yoga

16h – Intervenções Circenses com MB Circo

16h – Aula de karatê

16h – Aula de vôlei

17h – Os Fabulantes com Cia Arte Móvel

17h – Aula de terapias (auto-cuidado e bem-estar)

Domingo (30)

7h – Aula de terapias (auto-cuidado e bem-estar)

8h – Aula de vôlei

8h – Aula de condicionamento físico

9h – Aula de condicionamento físico

9h – Aula de vôlei

9h – Aula de corrida

10h – Aula de condicionamento físico

10h – Aulas de basquete

10h – Aula de corrida

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita