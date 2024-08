Comércio de Americana funciona neste sábado das 9 às 18 horas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em comemoração ao Dia dos Pais, o comércio de Americana no Centro e nos bairros atende em horário especial neste sábado, dia 10. As lojas estarão funcionando das 9 às 18 horas e a expectativa é do aumento das vendas em torno de 5%. Já o valor do presente deve ficar entre R$ 150 a R$ 180, de acordo com a projeção feita por Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e responsável pelo setor do comércio.

No final deste mês, a Acia irá realizar o sorteio do Dia dos País, marcado para 29 de agosto. A terceira edição da campanha “Espetáculo de Prêmios teve início em maio deste ano e prossegue até abril de 2025. Ao longo de um ano serão entregues R$ 200 mil em diversos produtos, incluindo um veículo zero quilômetro e duas motos. Uma moto foi sorteada no mês de maio, em comemoração ao Dia das Mães.

Agora para agosto haverá o sorteio de uma moto Honda elite de 125 cilindradas, uma TV Smart UHD de 43 polegadas, um notebook Dell, um smartwacth e cinco vale compras no valor de R$ 500 cada. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com os cartazes da promoção o consumidor terá direito a um cupom. Os cupons são acumulativos e dessa forma os clientes concorrem aos prêmios todos os meses.

“Com relação ao Dia dos Pais a nossa expectativa é muito boa. Afinal esta é a terceira melhor data do comércio no ano, praticamente empatada com o Dia dos Namorados, ficando atrás do Natal e Dia das Mães”, observou Barizon.

Ele disse que o “Espetáculo de Prêmios” é uma campanha que oferece grandes oportunidades de presentear os consumidores de Americana e região. “É importante ressaltar que não são só as lojas que participam desta campanha, mas também as empresas e prestadores de serviços. Isso fomenta o comércio, faz aumentar as vendas e os clientes concorrem a diversos prêmios pelo período de um ano”, concluiu Barizon.