Comércio tem baixo movimento na terça de caranaval

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O comércio da região central de Americana registrou baixa movimentação nesta terça-feira(16) de Carnaval. Durante a tarde havia pouco movimento no calçadão.

A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), em consulta com os comerciantes decidiu permitir a abertura das lojas para estimular a venda. A data não é feriado, mas normalmente as empresas não essenciais não abrem e só retomam na quarta-feira de cinzas.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Fizemos uma consulta aos associados e acreditamos que, como as festas carnavalescas estão suspensas, a semana do Carnaval será como uma semana normal, e as lojas deverão abrir”, disse José Camacho, diretor da ACIA, quando comunicou a decisão de abertura.

SUSPENSÃO

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), também aderiu a suspensão do Carnaval. Todos os setores da administração direta e indireta da Prefeitura de Americana funcionaram normalmente nos dias 15 e 16 de fevereiro.