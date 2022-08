Concurso da Prefeitura terá vagas para 89 cargos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O edital para o lançamento do próximo concurso público para o preenchimento de vagas no quadro de servidores da Prefeitura de Americana está em fase final de elaboração, com previsão de publicação em setembro. Serão oferecidas vagas para 89 cargos de diversas áreas, para atuação nas secretarias de Educação, Saúde, Administração e Fazenda, entre outras.

“Trata-se de um concurso público realizado pelo município para preencher vagas decorrentes de desligamentos e aposentadorias de servidores em diversas funções. Praticamente todas as secretarias têm vagas a preencher e a gestão do prefeito Chico Sardelli está estudando minuciosamente o assunto para que os cargos sejam ocupados através de concurso público e em observância e respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal”, estimou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

O certame será organizado pelo Instituto Avança São Paulo – Avança SP e o total de vagas disponíveis está em fase final de elaboração pela Prefeitura. O mais recente concurso público foi realizado pelo município de Americana em 2013.