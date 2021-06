Confira a programação da Multiplex de 24 a 30 de junho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Confira a programação do cinema cinema Multiplex Santa Bárbara, no Villa Multimall (antigo Vic Center). Entre os longas, está a estreia do filme “Velozes e Furiosos 9”.

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

• VELOZES E FURIOSOS 9

Dublado 2D: 13H30 |13H50 Sáb e Dom

Dublado 2D: 16H00 | 16H20 | 16H30 |19H10 | 19H20 Todos os Dias

Legendado 2D: 19H00 Todos os dias

• Espiral – O legado dos Jogos Mortais

Sala Vip

Dublado 2D:

17H30

• Invocação do Mal 3

A Ordem do demônio

Sala Vip

Dublado 2D : 19H20

• CRUELLA

Sala Vip

Dublado 2D: 15H00 Sáb e Dom

• SPIRIT

Dublado 2D:

14H30 Sáb e Dom

*Verificar classificação indicativa

Cinema abre meia hora antes da primeira sessão

‼ PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO ‼

VALORES

SEGUNDA A QUINTA TODOS PAGAM MEIA

Meia 2D: R$ 10,00

Meia Sala VIP: R$ 12,00

* Exceto feriados

• SEX SÁB, DOM E FERIADOS

Inteira 2D: R$ 20,00

Inteira Sala VIP: R$ 24,00

Meia 2D: R$ 10,00

Meia Sala VIP: R$ 12,00

* Crianças de 3 a 12 anos – Pagam meia (apresentando documento com foto ou Certidão de nascimento