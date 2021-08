Conheça Santiago + Vale Nevado por R$ 1299 com voo e hospedagem

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O site Hurb, que comercializa planos de viagens e hospedagem de hotéis divulgou uma promoção de pacote para Santiago + Vale Nevado, no Chile, de R$1.623 por apenas R$1.299. Para aproveitar a promoção que é por tempo limitado, acesse o site clicando neste link.

Nesta promoção, há opções com saída de São Paulo e Rio de Janeiro com 3 diárias em quarto duplo ou triplo e tour de um dia inteiro ao Valle Nevado. Há ainda outras opções com mais diárias e saídas de outros locais.

O que o pacote inclui?