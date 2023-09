Construção do condomínio para idosos avança em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A construção do Condomínio Vida Longa avança na região do bairro Jaguari, em Americana. Ao todo, serão 28 casas destinadas a idosos. A obra tem investimento de R$4,5 milhões e é executada pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, com o acompanhamento da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município.

As unidades já receberam as obras de infraestrutura, com execução da água e do esgoto condominial, reboco interno, fundação do quiosque, fundação do muro, quadro de elétrica, chapisco interno e externo das casas e 441 metros de rede elétrica condominial.

“O Condomínio Vida Longa vai proporcionar moradias pelo tempo que for necessário aos idosos em situação de vulnerabilidade. Este atendimento é prioridade do governo Chico Sardelli, visando garantir a assistência, dignidade e bem-estar aos idosos, que já contribuíram muito para a sociedade”, disse o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da prefeitura será a responsável pelo atendimento, que tem caráter protetivo e está em consonância com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A Prefeitura cedeu a área para a construção das 28 moradias. A previsão de entrega é para o final de dezembro ou início de 2024, segundo estimativa da CDHU.

O convênio para viabilizar o Condomínio Vida Longa foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli, após intermediação do ex-deputado federal Vanderlei Macris. O processo documental foi formalizado pela Secretaria Municipal de Gestão de Convênios.

O Programa é voltado para atender pessoas acima de 60 anos de idade, que vivem preferencialmente sozinhas ou com vínculo familiar fragilizado, em situação de vulnerabilidade e risco social. É realizado pela Secretaria de Estado da Habitação, CDHU e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, em parceria com as prefeituras.